Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую бригаду должны входить 3 человека, во вторую – 5 и в третью – 12. Сколькими способами это можно сделать?
Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую бригаду должны входить 3 человека, во вторую – 5 и в третью – 12. Сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Три группы - расчет через сочетания С = 3 из 20 - = (20*19*18)/(1*2*3) = 6840/6 = 1140 вариантов С = 5 из 17 - 6188 вариантов 12 из 12 - 1 вариант ОТВЕТ всего 7329