Груш собрали на 124 кг меньше, чем яблок. Яблок собрали в 3 раза больше, чем груш. Сколько собрали груш?Определить вид задачи.Выделить условие и требование.Решить и указать ме тод решения.Сделать проверку.

Разное
Груш собрали на 124 кг меньше, чем яблок. Яблок собрали в 3 раза больше, чем груш. Сколько собрали груш?Определить вид задачи.Выделить условие и требование.Решить и указать ме тод решения.Сделать проверку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-количество груш Х+124 - количество яблок 3х=Х+124 2х=124 Х=62-количество груш Х+124=186 - количество яблок 186/3 = 62
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