Груш собрали на 124 кг меньше, чем яблок. Яблок собрали в 3 раза больше, чем груш. Сколько собрали груш?Определить вид задачи.Выделить условие и требование.Решить и указать ме тод решения.Сделать проверку.

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Груш собрали на 124 кг меньше, чем яблок. Яблок собрали в 3 раза больше, чем груш. Сколько собрали груш?Определить вид задачи.Выделить условие и требование.Решить и указать ме тод решения.Сделать проверку.

Автор: Гость