Груз массой 3 кг, подвешенный к пружине жесткостью 150Н/м, совершает колебания с амп??итудой 5 см. Определите максимальную скорость груза в равновесии.

Физика
Груз массой 3 кг, подвешенный к пружине жесткостью 150Н/м, совершает колебания с амп??итудой 5 см. Определите максимальную скорость груза в равновесии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сохранения энергии: Ек=Еп, mv^2/2=kx^2/2, v=корень(kx^2/m)=корень(150*0,0025/3)=0,125 м/с
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