Груз массой 3 кг, подвешенный к пружине жесткостью 150Н/м, совершает колебания с амп??итудой 5 см. Определите максимальную скорость груза в равновесии.

Физика

Груз массой 3 кг, подвешенный к пружине жесткостью 150Н/м, совершает колебания с амп??итудой 5 см. Определите максимальную скорость груза в равновесии.

Автор: Гость