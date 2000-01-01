Груз массой 200 кг равномерно подняли на высоту 10 м за 40 с . Какой была мощность подъемного механизма в этом случае ?

При подъёме на груз действуют сила тяжести F1=m*g, где m - масса груза, и подъёмная сила F2. По 2 закону Ньютона, F2-F1=m*dv/dt, где v - скорость груза. Так как груз движется равномерно, то v=const и dv/dt=0. Тогда F2=F1=m*g200*10=2000 Н. Скорость груза v=10/40=0,25 м/с. Мощность механизма P=F2*v=2000*0,25=500 Вт. Ответ: P500 Вт.