Грузоподъёмность лифта 3т.Сколько листов железа можно погрузить в лифт,если длина каждого листа 3м,ширина 60 см и толщина 4мм?

Физика

Грузоподъёмность лифта 3т.Сколько листов железа можно погрузить в лифт,если длина каждого листа 3м,ширина 60 см и толщина 4мм?

Автор: Гость