Грузоподъёмность лифта 3т.Сколько листов железа можно погрузить в лифт,если длина каждого листа 3м,ширина 60 см и толщина 4мм?

Физика
Грузоподъёмность лифта 3т.Сколько листов железа можно погрузить в лифт,если длина каждого листа 3м,ширина 60 см и толщина 4мм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6000мм*3000мм*0,4мм=720 000=72 кг 2) 3000кг:72кг=41кг (остаток 48) Ответ: 41 лист железа сможет поднять лист
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