Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48л горючего,а по??ле остановки 32л сколько часов была в пути машина ,если за час расходовалась 16лгорючего. решить разными способами
Математика
Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48л горючего,а по??ле остановки 32л сколько часов была в пути машина ,если за час расходовалась 16лгорючего. решить разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+32=80л 80:16=5час (48+32):16=5час 48:16=3часа 32:16=2часа 3+2=5час
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