Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48л горючего,а по??ле остановки 32л сколько часов была в пути машина ,если за час расходовалась 16лгорючего. решить разными способами

Математика
Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48л горючего,а по??ле остановки 32л сколько часов была в пути машина ,если за час расходовалась 16лгорючего. решить разными способами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+32=80л  80:16=5час    (48+32):16=5час  48:16=3часа  32:16=2часа  3+2=5час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите углы ромба ,если его сторона равна 9 см, а одна из диагоналей равна 3 см
Ответить
Русский язык
Подчеркните дополнения Корабль отошёл от пристани. Корабль ведёт опытный капитан.Завод выпустил новые машины.Машины убирают хлеб.На небе показалось...
Ответить
Математика
Помогите даю 100балов.
Ответить
Русский язык
Составить словосочетания глагола+существительное(с предлогом): Упорствовать, тревожиться, увлекать, сочувствовать
Ответить
Математика
Извините мне нужно 1350*68 в столбик
Ответить