Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48л горючего,а по??ле остановки 32л сколько часов была в пути машина ,если за час расходовалась 16лгорючего. решить разными способами

Математика

Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48л горючего,а по??ле остановки 32л сколько часов была в пути машина ,если за час расходовалась 16лгорючего. решить разными способами

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