Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих городов одновременно навстречу друг другу
Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих городов одновременно навстречу друг другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
принимаем время за 1,тогда1)1:60=1/60 первая машина за 1 мин2)1:40=1/40 вторая машина за 1 мин3)1/60+1/40=1/24 обе машины за 1 мин4)1:1/24=24 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алгебра
Математика
Помогите пожалуйста с задачей на дроби: Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней они выполнят задан...