Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих городов одновременно навстречу друг другу

Математика

Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих городов одновременно навстречу друг другу

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