Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих городов одновременно навстречу друг другу

Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих городов одновременно навстречу друг другу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
принимаем время за 1,тогда1)1:60=1/60 первая машина за 1 мин2)1:40=1/40 вторая машина за 1 мин3)1/60+1/40=1/24 обе машины за 1 мин4)1:1/24=24 мин 

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