Грузовик мчался это словосочетание?Если да то какой там вопрос?
Разное
Грузовик мчался это словосочетание?Если да то какой там вопрос?
Ответ(ы):
Гость:
Нет потому что это словосочетание вопрос(что делал?)
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