Грузовик проехал 192 км за 4 часа.На сколько ему нужно увеличить скорость ,чтобы про??хать обратный путь за 3 часа?
Математика
Грузовик проехал 192 км за 4 часа.На сколько ему нужно увеличить скорость ,чтобы про??хать обратный путь за 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
192/4=48(км/ч) его прежняя скорость 192/3=64(км/ч) новая скорость 64-48=16(км/ч) на 16 км/ч нужно увеличить скорость.
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