Грузовик проехал 192 км за 4 часа.На сколько ему нужно увеличить скорость ,чтобы про??хать обратный путь за 3 часа?

Математика

Грузовик проехал 192 км за 4 часа.На сколько ему нужно увеличить скорость ,чтобы про??хать обратный путь за 3 часа?

Автор: Гость