Грузовой автомобиль массой 10 тонн движется со скоростью 10 м/с, легковой автомобил?? массой 2,5 тонн ср скоростью 40м/с. При каком условии импульсы автомобилей будут равны?

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Масса грузовика 10т=10000кг, его импульс p=mv=10000кг*10м/с=100000 кг*м/с масса легкового автомобиля 2,5т=2500кг, его импульс p=mv=2500кг*40м/с=100000 кг*м/с модули импульсов обоих автомобилей одинаковы. Если автомобили едут в одном направлении, то у них совпадут и вектора. Ответ: мдули импульсов одинаковы. Импульсы будут полностью равны, если едут в одном направлении