Грузовой и легковой автомобили выехали одновремен но без начальной скорости, первый с ускорением 0,2 м/кв.c, второй с ускорением 0,5 м/кв.c Сравнить пу- ти, пройденные автомоб илями за одно и тоже время. Каково будет расстояние между автомобилями через 10 с?