Грузовой и легковой автомобили выехали одновремен но без начальной скорости, первый с ускорением 0,2 м/кв.c, второй с ускорением 0,5 м/кв.c Сравнить пу- ти, пройденные автомоб илями за одно и тоже время. Каково будет ...
Грузовой и легковой автомобили выехали одновремен но без начальной скорости, первый с ускорением 0,2 м/кв.c, второй с ускорением 0,5 м/кв.c Сравнить пу- ти, пройденные автомоб илями за одно и тоже время. Каково будет расстояние между автомобилями через 10 с?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
S1=а1t^2/2 S2=а2t^2/2 Остается подставить и решить