Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как такая куча знаний Помещается в ребёнка? В организме гимназиста Места больше не остало сь. Но в каникулы я быстро Поборю свою усталост...

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Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как такая куча знаний Помещается в ребёнка? В организме гимназиста Места больше не остало сь. Но в каникулы я быстро Поборю свою усталость. Подращу себя прилично У бабули и на даче, Чтобы осенью отлично Щёлкать новые задачи. Чтобы школьная программа От носков и по макушку Плотно втиснулась, Ну, прямо, Как огурчики в кадушку Распределите имена существительные по склонениям.

Автор: Гость