Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как такая куча знаний Помещается в ребёнка? В организме гимназиста Места больше не остало сь. Но в каникулы я быстро Поборю свою усталост...
Разное
Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как такая куча знаний Помещается в ребёнка? В организме гимназиста Места больше не остало сь. Но в каникулы я быстро Поборю свою усталость. Подращу себя прилично У бабули и на даче, Чтобы осенью отлично Щёлкать новые задачи. Чтобы школьная программа От носков и по макушку Плотно втиснулась, Ну, прямо, Как огурчики в кадушку Распределите имена существительные по склонениям.
Ответ(ы):
Гость:
Зуб-2 склонение, т.к. мужской род, нулевое окончание Год-2 склонение, т.к. мужской род, нулевое окончание. Запоминание-на -ие, -ия и тп(отдельная группа существительных) Урок-2 склонение,т. к. мужской род, рулевое окончание Плюс-2 склонение, т к. мужской род, нулевое окончание Продленка-1 склонение, т.к. женский род, окончание -а Куча-1 склонение, т.к. женский род, окончание -а Знания- на -ия, -ие и тп(отдельная группа существительных) Ребёнок- 2 склонение, т.к мужской род, нулевое окончание Организм-2 склонение, т.к мужской род, нулевое окончание Гимназист-2 склонение, т.к мужской род, нулевое окончание Место-2 склонение, т.к средний род, окончание -о Каникулы- множественное число(при множественном числе склонение не определяется + не имеет формы единственного числа) Усталость- 3 склонение, т.к заканчивается на -ь Бабуля-1 склонение, т.к женский род, окончание -я Дача-1 склонение, т.к женский род, окончание -а Осень-3 склонение, т.к заканчивается на-ь Задача-1 склонение, т.к женский род, окончание -а Программа-1 склонение, т.к женский род, окончание -а Носки- множественное число Макушка- 1 склонение, т.к. женский род, окончание -а Огурцы- множественное число Кадушка- 1 склонение, т.к женский род, окончание -а
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