гусеница ползла 2, 4 мин со скоростью 2, 6 м/мин а улитка прошла это это же расстояние за 1,6 мин.с какой скоростью ползла улитка?
Математика
гусеница ползла 2, 4 мин со скоростью 2, 6 м/мин а улитка прошла это это же расстояние за 1,6 мин.с какой скоростью ползла улитка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,6 * 2,4 = 6,24(м) проползла гусеница за 2,4мин 2) 6,24 : 1,6 = 3,9(м/мин) Ответ: 3,9 м/мин - скорость улитки.
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