гусеница ползла 2, 4 мин со скоростью 2, 6 м/мин а улитка прошла это это же расстояние за 1,6 мин.с какой скоростью ползла улитка?

Математика

гусеница ползла 2, 4 мин со скоростью 2, 6 м/мин а улитка прошла это это же расстояние за 1,6 мин.с какой скоростью ползла улитка?

Автор: Гость