Гусинечный трактор ДТ-75М массой 6610 кг имеет опорную площадь обоих гусиниц 1,4м2 опр??делите давление этого трактора на почву
Физика
Гусинечный трактор ДТ-75М массой 6610 кг имеет опорную площадь обоих гусиниц 1,4м2 опр??делите давление этого трактора на почву
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m=6610кг s=1,4м2 p=? вертик-гориз черту, p=Fg : s P=mg : s ДРОБЬЮ, Fg= P вес= mg P=6610кг * 9,8 н/кг : 1,4м2 = 47214 Па= 47,21кПа
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