Х-4 /х+5gt; 0 ,60 баллов
Разное
Х-4 /х+5gt; 0 ,60 баллов
Ответ(ы):
Гость:
( Х - 4 ) / ( Х + 5 ) > 0 •••••• Х - 4 > 0 Х > 4 ••••••• Х + 5 не равен 0 Х не равен ( - 5 ) Ответ ( 4 ; + бесконечность)
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