Х+ 4/15 = 2/3 + 2/5 И ( 4/5 - х ) + 13/20 = 25/30 Решительно уравнения пожалуйста)
Разное
Х+ 4/15 = 2/3 + 2/5 И ( 4/5 - х ) + 13/20 = 25/30 Решительно уравнения пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Прости конечно, но у меня, что то не видно решения/если ты написала/
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