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Х-8 умноженная на х5 и под чертой дроби х4
Х-8 умноженная на х5 и под чертой дроби х4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(х-8)х ______ х Сократи дробь на х .Получится (х-8)х = х-8х.
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