H2O+CO2→ CaO+HNO3→ K2O+SiO2→ Na2P+H2O→ ZnSO4+KOH→ Ba(OH)2+HNO3→ Fe(OH)2→при нагреве NaOH+SO3→
Химия
H2O+CO2→ CaO+HNO3→ K2O+SiO2→ Na2P+H2O→ ZnSO4+KOH→ Ba(OH)2+HNO3→ Fe(OH)2→при нагреве NaOH+SO3→
Ответ(ы):
Гость:
H₂O+CO₂⇔H₂CO₃ CaO+2HNO₃ = Ca(NO₃)₂ + H₂O K₂O+SiO₂=K₂SiO₃ Na₃P+3H₂O= 3NaOH + PH₃ ZnSO₄+2KOH= Zn(OH)₂ + K₂SO₄ Ba(OH)₂+2HNO₃=Ba(NO₃)₂+ 2H₂O Fe(OH)₂ + t = FeO + H₂O 2NaOH+SO₃ = Na₂SO₄ + H₂O
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