Характеристика чуда-юда из сказки "Иван - крестьянский сын и чудо-юдо"

Характеристика чуда-юда из сказки "Иван - крестьянский сын и чудо-юдо"

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