Характеристика Дикого в пьесе "гроза"

Фамилия персонажа говорит сама за себя и наиболее точно подходит этому невежественному, жестокому и грубому человеку. Имя Савёл напоминает имя евангливского персонажа Савла (гонителя христиан). Дикой отличается повышенной агресивностью, желанием унизить, обидить, оскорбить собеседника. Не случайно его речь состоит из грубых слов и ругательств. Отчество Прокофьевич в переводе с греческого означает "преуспевающий". Дикой является одним из богатейших и влиятельных купцов города Калиново. Он чувствует себя хозяином не только города, но и жизни, о чём напрямую говорит это окружающим: "Ты - червяк. Захочу - помилую, захочу - раздавлю". Именно Дикой воплощает такое характерное понятие, как самодурство.