Характеристика героев былины "Добрыня и Алеша"

Характеристика героев былины "Добрыня и Алеша"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Добрыня мудор, силён Алёша глуп честно не читала рассказ если не уверен не бери ответ
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