Характеристика героев из баллады толстого "Василий Шибанов" ребят очень очень нужно!!!

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В балладе «Василий Шибанов» (1840 г. ) царь ИВАН ГРОЗНЫЙ воплощает в себе деспотическое татарское начало: он – царь-тиран, царь-сыроядец, человек, который уничтожил последние остатки русской вольности, правды, гуманности, который погубил много добрых и сильных людей. Ему противопоставлен КНЯЗЬ КУРБСКИЙ, бежавший в Литву и посылающий оттуда царю горькие слова правды. Но и Курбского автор не оправдывает. У Толстого Курбский не только изменник, перебежавший на сторону исконного врага Руси, он еще, в гордыне своей очень жестокий человек. Его верный стремянный Василий Шибанов только что спас ему жизнь, – а он отправляет своего спасителя с посланием к Иоанну – на верную гибель! Еще один герой баллады – ВАСИЛИЙ ШИБАНОВ – человек долга, правда, долг этот очень похож на исконное рабское чувство. Он вовсе не сочувствует Курбскому (наоборот, упрекает его в измене) , но тем не менее, согласно рабской природе, рабской верности идет на смерть. Он не может сочувствовать и своим мучителям – царю и опричникам… Его последние слова: «За Грозного, Боже, царя я молюсь, За нашу святую, великую Русь – И твердо жду смерти желанной! » Так умер Шибанов, стремянный. Мы сочувствуем этой смерти, но, пожалуй нельзя назвать Шибанова идеальным героем, так как слова «раб» и «герой» не совместимы. В этой балладе такая преданность предателю-господину скорее не одобряется автором. Критики отмечают, что «по изобразительности, концентрированности эффектов и сильному языку эта баллада – одно из лучших произведений Толстого.