Характеристика героя игоря робинзона из рассказа Саши Чёрного

РОБИНЗОН KPУЗO (англ. Robinson Crosoe) — герой романа Д.Дефо «Странная жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, написанные им самим» (1719). Образ Р.К. имеет большое общечеловеческое значение. Эту его сторону особенно отметил Жан-Жак Руссо в своем романе «Эмиль, или О 351 воспитании» (1762). Оказавшись после кораблекрушения на необитаемом острове, Р.К. единолично проходит многие стадии в становлении человечества как трудового сообщества, научается земледелию, строительству, ремеслам, а со временем, когда на остров прибывают испанцы, постепенно поднимается к справедливым формам социального общежития. Но при этом Р.К. не оторван изначально от завоеваний цивилизации. Когда опустевший корабль (все члены экипажа, кроме Р.К., погибли) прибивается к берегу, он выносит с него все, что может пригодиться ему в дальнейшей жизни, а после некоторых колебаний забирает и оставшиеся на корабле деньги. «Робинзону Крузо» предшествовала большая литература о путешествиях. Внутренний мир этого героя в заметной степени определялся аллегорической книгой писателя-пуританина Джона Беньяна «Путь паломника» (1678). Отличие Р.К. в том, что религиозность в нем все время борется со здравомыслием. Роман Дефо положил начало литературному направлению: произведения, именуемые робинзонадами, повествовали о столкновении изолированного человека или группы людей с доселе не покоренной природо. («Таинственный остров» Жюля Верна). Непосредственным толчком к появлению этой книги была описанная в журналистике того времени подлинная история шотландского моряка Александра Селькирка, который поссорился с капитаном своего корабля и высадился на необитаемый остров, принадлежащий архипелагу Хуан Фернандес в Тихом океане, где провел четыре года и четыре месяца, пока не был подобран английским кораблем под командой известного путешественника Вудса Роджерса. Этот человек впервые сообщил в своих опубликованных впоследствии дневниках историю Селькирка. Существуют сведения о том, что с Селькирком встречался и сам Дефо, в то время известный журналист. Большой успех «Робинзона Крузо» побудил Дефо быстро написать его вторую часть — «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» (1719). Р.К. заново посещает свой остров, где создает образцовую колонию, путешествует по другим странам, в том числе и по России. Во время этого путешествия он чуть не погибает при нападении на него стаи волков. Год спустя Дефо выпускает дидактическую книгу «Серьезные размышления в течение жизни и удивительных приключений Р.К., с его видением ангельского мира» (1720) . В этой неожиданной для читателей и плохо встреченной книге Дефо утверждал, что приключения Р.К. представляют собой аллегорическое изображение жизни самого автора, которому пришлось столкнуться со всякого рода несправедливостью. Своих врагов Дефо сравнивает с «наихудшим видом дикарей и каннибалов».