Характеристика Кузнецкого угольного бассейна по плану: 1.географическое положение. 2.Условия эксплуатации и примерные затраты на добычу 1 т условного топлива. 3. Кол-во уг ля, добываемое ежегодно в характеризуемом топ...

Характеристика Кузнецкого угольного бассейна по плану: 1.географическое положение. 2.Условия эксплуатации и примерные затраты на добычу 1 т условного топлива. 3. Кол-во уг ля, добываемое ежегодно в характеризуемом топливно-энергетическом районе. 4.Возможности использования добываемых топливно-энергетических ресурсов хозяйстве. 5.Проблемы окружающей среды в районе добычи. 6.Перспективы дальнейшего развития угольного бассейна