Характеристика Лизы с цитатами из комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

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Характеристика Лизаньки с приведением афоризмов из произведения Лизанька – служанка в доме Фамусова. Хорошо выполняет свои обязанности, ответственная и исполнительная, знает свое место («Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»). Предана своей хозяйке Софье, «покрывает» ее перед отцом («Сейчас започивала…Ночь целую читала…Все по – французски, вслух, читает запершись». Лиза искренне переживает за Софью, боится гнева ее отца («Однако нет, теперь уж не до смеха; в глазах темно и замерла душа; грех не беда, молва не хороша»; «Запрет он вас; - добро еще со мной; а то, помилуй бог, как разом, меня, Молчалина и всех с двора долой». Неглупа, из-за хороших отношений с хозяйкой иногда позволяет себе высказывать той свое мнение («Как все московские, ваш батюшка таков: желал бы зятя о с звездами да с чинами… Вот, например, полковник Скалозуб: и золотой мешок, и метит в генералы»). К Лизе проявляет симпатию Молчалин – барышнин жених. Это ее очень расстраивает, он ей совсем не нравиться, она не отвечает ему взаимностью, тем более что любит буфетчика Петрушу («ну люди в здешней стороне! Она к нему, а он ко мне, а я… одна лишь я любви до смерти трушу. – А как не полюбить буфетчика Петрушу!»