Характеристика Микулы из былины Микула Селянинович и Вольга Святославович

Микула Селянинович былинный богатырь, чудесный пахарь, несущий "тягу земную", олицетворение русского крестьянства; биться с ним нельзя, так как "весь род Микулов любит Матушка Сыра Земля". Главное в жизни Микулы Селяниновича, согласно былинам, труд, пахота. В его образе олицетворяется сам народ, ибо только Микула может поднять те "сумочки переметные", в которых обретается "тяга земли". Мощь Микулы Селяниновича подавляет и посрамляет черные силы колдовства. Былина рассказывает, как богатырь Волх Всеславьевич, известный своей силой и "вежеством" (то есть владеющий колдовскими тайнами) , при рождении которого "подрожала Мать Сыра Земля, сотрясалося славно царство Индейское, а и сине море сколебалося", вынужден был уступить пахарю Микулушке первенство в труде. Волх Всеславьевич увидел в поле пахаря, который пашет, да с таким размахом, что "ехал Волх до ратая день с утра до вечера, а не мог до ратая доехати". Не утерпел Волх, зовет Микулу Селяниновича поехать с собою в побратимах, и Микула соглашается, но когда пришло время вынимать из земли соху, то ни сам Волх, ни вся его дружина не могли с ней справиться, а только Микула Селянинович одной рукою выдергивает соху из земли и перебрасывает ее за ракитов куст. Вольга Святославович. Герой, стоящий ближе к истории. Прежде всего его имя напоминает имя Олега. Олег часто упоминается с эпитетом "вещий", а Вольга отличается хитростью, мудростью. Поход Олега на Царьград составляет основу былин о Вольге. Первая из былин о Вольге говорит о его рождении. Он сын змея и княжны Марфы. Родился в Киеве при разных чудесных знамениях: Мать сыра земля сколебалася, И звери в лесах разбежалися, И птицы по подоблачью разлеталися, И рыбы по синю морю разметалися. Растет Вольга не по дням, а по часам. В семнадцать лет он набирает себе "дружину хоробрую". Во время одного из походов происходит встреча с Микулой Селяниновичем, которая составляет основу одной из былин. Другая былина о Вольге - поход на Царьград и победа над Санталом-царем. Одновременно с Вольгой в этой былине дается характеристика еще одному богатырю - Микуле Селяниновичу. По старым теориям эти три богатыря служат олицетворением трем периодам жизни русского народа - кочевого, дружинного, земледельческого. Ни Святогору, ни Вольге не далась земная тяга, представляемая в былинах в виде сумочки переметной. Только земледельцу Микуле.