Характеристика Мирослави з твору ЗахарБеркутlt;br /gt;

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Мирослава — це сильна, мужня, незламна особистість, порядна, чесна й відверта дівчина. Вона залишається вірною самій собі, своїм життєвим принципам та переконанням і не змінює їх у залежності від обставин, як її батько. І хоч любить вона свого батька, найголовніше для неї — це почуття громадянського обов’язку й вірність своїй Батьківщині. Батько її гине, й інакше не могло бути, адже це єдиний вихід для зрадника, а любляча Мирослава залишається з Максимом.Джерело: http://dovidka.biz.ua/harakteristika-miroslavi-z-tsitatami-zahar-berkut/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua