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Характеристика Васютки из произведение "Васюткино озеро "
Характеристика Васютки из произведение "Васюткино озеро "
Ответ(ы):
Ответил Гость:
любознательный,мужественный,
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