Характеристика вральмана в комедии недросель.

Во-первых, недоросль. Во-вторых, Вральман в «Недоросле» является одним из учителей Митрофана. Он предстает перед читателем как немец, которого за небольшую плату наняла на службу Простакова, чтобы тот обучал ее сына премудростям светских манер. Однако женщина не замечает очевидного вранья Вральмана, его постоянных оговорок и неприкрытой лести, тогда как читатель сразу раскрывает в учителе проходимца.На обман указывает и «говорящая» фамилия героя – «Вральман». В «Недоросле» характеристика Вральмана и практически всех других персонажей раскрывается через их имена – так, «Вральман» происходить от слова «врать» и концовки «манн», присущей немецким фамилиям. Кроме того, что фамилия указывает на лживого человека, вруна, так и еще и раскрывает личность персонажа – «ложного немца». Даже казалось бы имеющийся у героя немецкий акцент в конце пьесы объясняется прирожденным дефектом речи мужчины. В финале произведения обман раскрывается – Стародум узнает во Вральмане бывшего кучера и снова зовет к себе на службу. В комедии персонаж выступает единственным учителем, который не пытается учить Митрофана, при этом получает достойное жалованье и общается с Простаковой на равных. Вводя в сюжет Вральмана, Фонвизин иронизирует над глупостью невежественных помещиков, которые не могут отличить кучера от иностранного учителя. Этим автор затрагивает острые вопросы обучения в России 18 века, подчеркивает необходимость реформации и обновления системы образования во всей стране. Ссылка на источник: http://all-biography.ru/books/fonvizin/nedorosl/vralman-harakteristika