Характеристики героев из поэмы Руслан и Людмила

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Характеристики героев из поэмы Руслан и Людмила
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Гость:
Руслан - герой поэмы. Он храбрый , любит работать. Не боялся идти в бой ,смело вступает в бой с темными силами. " в душе герой "
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