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Характеристику Геракла
Характеристику Геракла
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Геракл-это сын бога Зевса.Отважный и справедливый воин.Совершил 12 ярких подвигов находясь на службе у царя Эврисея. Согласно мифам дожил до 50 лет.
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