Характерными чертами модернизаторами проводимой Александра 2 были?

Проведённые реформы имели прогрессивный характер. Они начали закладывать основу для эволюционного пути развития страны. Россия в определенной степени приблизилась к передовой для того времени европейской социально-политической модели. Был сделан первый шаг по расширению роли общественности в жизни страны и превращении России в буржуазную монархию. Однако процесс модернизации России имел специфический характер. Он, прежде всего, обусловливался традиционной слабостью российской буржуазии и политической инертностью народных масс. Выступления радикалов (шестидесятников и революционных народников) лишь активизировали консервативные силы, пугали либералов и тормозили реформаторские устремления правительства. Инициатором реформ были некоторые высшие государственные чиновники, «либеральная бюрократия» . Этим объяснялась непоследовательность, незавершенность и узость большинства реформ.