HELP 3. a) (2a - 9a)- (4a + 3b)+ 20b= b) 18a-(3a - 7b) + (-4a + 2b)= 4. 2(x - 5) -7 (3 + x)+5= 5. докажите что значение выражения -3(6 - 3b) + 2(4-7b) + 5b= 6. 3(2a - b) -5(a+3b)
Алгебра
HELP 3. a) (2a - 9a)- (4a + 3b)+ 20b= b) 18a-(3a - 7b) + (-4a + 2b)= 4. 2(x - 5) -7 (3 + x)+5= 5. докажите что значение выражения -3(6 - 3b) + 2(4-7b) + 5b= 6. 3(2a - b) -5(a+3b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. a)=-7a-4a-3b+20b=-11a+17b b)=18a-3a+7b-4a+2b=11a+9b 4. =2x-10-21-7x+5=-5x-26 5. =-18+9b+8-14b+5b=-10 6. =6a-3b-5a-15b=a-18b
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