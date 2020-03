HELP ME PLEASE! У брата и сестры вместе 28 открыток,сестра отдала брату 4 открытки и открыток у них стало поровну. Сколько открыток было у каждого из них сначала?

Математика

Автор: Гость