HELP ME PLEASE! У брата и сестры вместе 28 открыток,сестра отдала брату 4 открытки и открыток у них стало поровну. Сколько открыток было у каждого из них сначала?
Математика
HELP ME PLEASE! У брата и сестры вместе 28 открыток,сестра отдала брату 4 открытки и открыток у них стало поровну. Сколько открыток было у каждого из них сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28:=14 открыток в данный момент у каждого. 2) 14-4=10открыток было у брата. 3)28-10=18 открыток было у сестры
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