HELP!! На отрезке MN длиной 64 см взята точка К,Найдите расстояние между серединами отрезков МК и КN

Геометрия

HELP!! На отрезке MN длиной 64 см взята точка К,Найдите расстояние между серединами отрезков МК и КN

Автор: Гость