HELP!! На отрезке MN длиной 64 см взята точка К,Найдите расстояние между серединами отрезков МК и КN

Геометрия
HELP!! На отрезке MN длиной 64 см взята точка К,Найдите расстояние между серединами отрезков МК и КN
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