Хелп Помогите составить 40 вопросов по капитанской дочке Очень прошу срочно надо

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Хелп Помогите составить 40 вопросов по капитанской дочке Очень прошу срочно надо
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Гость:
Витя мне нужно было с ответами
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