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Хелп,срочно log3(3x-2)lt;=3
Хелп,срочно log3(3x-2)lt;=3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Log3 (3x-2) <= log3 (3)^3 3x-2 <= 27 3x <= 29 x <= 9целых2/3 ОДЗ: 3x-2 > 0 x > 2/3 с учетом ОДЗ ответ ( 2/3 ; 9целых2/3 ]
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