Хочу спросить, как выучить меры длинны,массы и д.р ???? Я не говорю что все это надо за 5 минут!!!!! ПРОСТО ПОМОГИТЕ. У МЕНЯ ТОЛЬКО ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!! САМА Я ТАК ТО ОТЛИЧНИ ЦА ЕСЛИ БЫ ЭТО НЕ ПОДВОДИЛО!!!!!

Разное
Хочу спросить, как выучить меры длинны,массы и д.р ???? Я не говорю что все это надо за 5 минут!!!!! ПРОСТО ПОМОГИТЕ. У МЕНЯ ТОЛЬКО ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!! САМА Я ТАК ТО ОТЛИЧНИ ЦА ЕСЛИ БЫ ЭТО НЕ ПОДВОДИЛО!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Сядь в комнате в тишине и всё повторяй спокойно в слух и желаю успехов!!!
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