Хочу спросить, как выучить меры длинны,массы и д.р ???? Я не говорю что все это надо за 5 минут!!!!! ПРОСТО ПОМОГИТЕ. У МЕНЯ ТОЛЬКО ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!! САМА Я ТАК ТО ОТЛИЧНИ ЦА ЕСЛИ БЫ ЭТО НЕ ПОДВОДИЛО!!!!!

Разное

Хочу спросить, как выучить меры длинны,массы и д.р ???? Я не говорю что все это надо за 5 минут!!!!! ПРОСТО ПОМОГИТЕ. У МЕНЯ ТОЛЬКО ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!! САМА Я ТАК ТО ОТЛИЧНИ ЦА ЕСЛИ БЫ ЭТО НЕ ПОДВОДИЛО!!!!!

Автор: Гость