Хорда AB стягивает дугу окружности в 80 градусов. Найдите угол ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведеной через точку B, Ответ дайте в градусах

тр-к АОВ равнобедренный с углом О=80град.(О-центр окружности). На углы В и А приходится 180-80=100град. угол В=А=100:2=50град. ВС касательная и перпендикулярна ОВ. угол ОВС=90град., он состоит из угла ОВА=50град и угла АВС, на который приходится 90-50=40град