Хорда AB стягивает дугу окружности в 80 градусов. Найдите угол ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведеной через точку B, Ответ дайте в градусах

Хорда AB стягивает дугу окружности в 80 градусов. Найдите угол ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведеной через точку B, Ответ дайте в градусах

Ответ(ы):

Ответил Гость:
тр-к АОВ равнобедренный с углом О=80град.(О-центр окружности).  На углы В и А  приходится 180-80=100град. угол В=А=100:2=50град.  ВС касательная и перпендикулярна ОВ. угол ОВС=90град.,  он состоит из угла ОВА=50град и угла АВС, на который приходится 90-50=40град
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