Хороший в русском языке это прежде всего добрый. Пришли мне чтения доброго пишет своей жене в берестяной грамоте один новгородец. Доброе чтение хорошее чтение. И товар добры й хороший товар, добротный. Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки. (Расставить знаки препинания и с помощью каких языковых средств связаны предложения? Подчеркните их, можно просто взять в скобки