Хорошо а сколько в 1452 центнера будет тон
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Хорошо а сколько в 1452 центнера будет тон
Ответ(ы):
Гость:
145,2 тон(1452:10).........
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