Хозяйка к празднику купила морс, мороженное, крабовые палочки и рыбу. Мороженное стоило дороже крабовых палочек, но дешевле рыбы, морс стоил дешевле мороженного. Выберите ут верждения, которые верны при указанных усло...

Хозяйка к празднику купила морс, мороженное, крабовые палочки и рыбу. Мороженное стоило дороже крабовых палочек, но дешевле рыбы, морс стоил дешевле мороженного. Выберите ут верждения, которые верны при указанных условиях. 1. Морс стоил дешевле рыбы. 2. За морс заплатили больше, чем за мороженное. 3. Рыба — самая дорогая из покупок. 4. Среди указанных четырёх покупок есть три, стоимость которых одинакова. В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.