Храбрый портняжка вырезал из шелка большой квадрат и положил его в сундук. Пришел первый великан, достал квадрат, разрезал его на четыре квадрата и положил все четыре снова в сундук. Потом пришел второй великан, дост...

Храбрый портняжка вырезал из шелка большой квадрат и положил его в сундук. Пришел первый великан, достал квадрат, разрезал его на четыре квадрата и положил все четыре снова в сундук. Потом пришел второй великан, достал один из квадратов, разрезал его на четыре квадрата и положил все четыре снова в сундук. Потом пришел третий великан. И он достал один из квадратов, разрезал его на четыре квадрата и положил все четыре снова в сундук. То же самое проделали все остальные великаны. Сколько квадратов лежало в сундуке после того, как ушел седьмой великан?