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хто допоміг тарасу шевченку стати вільною людиною?
хто допоміг тарасу шевченку стати вільною людиною?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Карл Брюллов викупив за 2,5 тис. рублів Тараса Шевченка з кріпацтва.
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