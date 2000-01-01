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Художній твір 5 речень з прислівниками
Художній твір 5 речень з прислівниками
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Наприклад: твiр Т.Г.Шевченка.
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