Хвилинна стрілка годинника у 3 рази довша від секундної. У скільки раз швидше рухається секундна стрілка, ніж хвилинна?
Разное
Хвилинна стрілка годинника у 3 рази довша від секундної. У скільки раз швидше рухається секундна стрілка, ніж хвилинна?
Ответ(ы):
Гость:
У три рази точно сто відцотків
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