И чувственное, и рациональное познание Выберите один ответ. 1. исходной точкой и??еет ощущение 2. приводит к теоретическим обобщениям 3. присуще не только человеку 4. нацелено на постижение истины

Обществознание

И чувственное, и рациональное познание Выберите один ответ. 1. исходной точкой и??еет ощущение 2. приводит к теоретическим обобщениям 3. присуще не только человеку 4. нацелено на постижение истины

Автор: Гость