И чувственное, и рациональное познание Выберите один ответ. 1. исходной точкой и??еет ощущение 2. приводит к теоретическим обобщениям 3. присуще не только человеку 4. нацелено на постижение истины

Обществознание
И чувственное, и рациональное познание Выберите один ответ. 1. исходной точкой и??еет ощущение 2. приводит к теоретическим обобщениям 3. присуще не только человеку 4. нацелено на постижение истины
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4- нацелено на получение истины
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