И дыбысынан басталатын создер

И дыбысынан басталатын создер

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Иманжапыра, инелік, ине, ит, итбалы, итмрын, итошаан. иы, иісмай, иінааш,
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