и еще один вопрос - какими полномочиями обладало вече в Древней Руси. Почему в период ордынского владычества вечевые традиции постепенно затухали?  

Полномочия: а) решались вопросы внутренней и внешней политики, в том числе изгнание и приглашение князя, вопросы войны и мира, союза с другими государствами; б) решались вопросы земельных наделов (в Новгороде); в) выбирались должностные лица: архиепископ, посадник, тысяцкие; г) на вече судили лиц, совершивших государственные преступления; д) утверждались принятые законы; е) руководило финансами Новгорода (не путать с хранением казны). Вечевые традиции постепенно угасали по следующим причинам: а) политические вопросы, ранее принимавшиеся на вече, решались золотоордынскими ханами; б) разорение и упадок наиболее древних и развитых городов; в) усилившееся имущественное расслоение населения; г) стремление русских князей перенять монгольские порядки, при которых хан обладал безраздельной властью.