I....(go) to the new gym yesterday.It's good ,isn't it?I....(go)there a few times. ......(you/write) to Simon lately?Yes I .....(write) him a letter last week.How long .....(you/be) married?Only for six months.I......(get)marr...
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I....(go) to the new gym yesterday.It's good ,isn't it?I....(go)there a few times. ......(you/write) to Simon lately?Yes I .....(write) him a letter last week.How long .....(you/be) married?Only for six months.I......(get)married last December.I .....(not/see) Sam for a long time.Really?I.....(see) him yesterday at the swimming pool. Past simple or the present perfect simple
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